При сохранении позитивного внешнего фона видны шансы на движение индекса Мосбиржи к отметке 2900 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в ходе пятничных торгов демонстрировал коррекционное движение, однако к концу торговой сессии сократил потери до 0,1% по индексу Мосбиржи. В качестве среднесрочного позитивного фактора для акций продолжается тенденция к снижению ставок на российском рынке. В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона видны шансы на движение индекса Мосбиржи к отметке 2900 пунктов, отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.