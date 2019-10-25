Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю - Промсвязьбанк

Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Екатерина Крылова не видит объективных поводов для разворота нефти в сторону роста.

Сочетание слабой экономической статистики, вялого аппетита к риску, неутешительных прогнозов по росту мировой экономики и спросу на сырье будет оказывать давление на нефтяные котировки, полагает эксперт. Неясность относительно торговой войны также будет давить на нефть – как минимум, до саммита АТЭС в ноябре. Спекуляции на тему сокращения добычи ОПЕК+, на взгляд аналитика Промсвязьбанка, не принесут необходимой поддержки.