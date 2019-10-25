Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение - "ВТБ Капитал Форекс"

Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение, отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. На рынке началась фиксация прибыли по росту пары на фоне новостей о возможном разрешении проблемы Брекзита в срок до 31 октября. Следующее важное событие, которое может оказать влияние на валюты, - заседание ФРС 30 октября, указывает эксперт.

"Несмотря на то, что фьючерсы закладывают вероятность снижения ставки ФРС в октябре уже с вероятностью в 90%, к снижению доллара это привести не должно, - прогнозирует Алексей Михеев. - На денежном рынке США растет дефицит долларовой ликвидности -ФРБ Нью-Йорка вынужден наращивать объемы предоставления средств по операциям РЕПО, например, с четверга лимит по операциям овернайт был повышен до 120 млрд долл. Это способствует росту валюты".

В четверг утром данные по индексам PMI деловых настроений из еврозоны показали, что ситуация в промышленности не улучшается и остается глубоко в зоне спада. За счет небольшого улучшения в сфере услуг композитный PMI еврозоны вырос с 50,1 до 50,2 против прогноза 50,3. Уходящий глава ЕЦБ Марио Драги на своем последнем заседании в должности отметил: "Последние данные свидетельствуют о дальнейшем ослаблении экономики". На фоне таких новостей пара евро-доллар снизилась до отметки 1,10.

Утром в пятницу был опубликован индекс делового климата IFO Германии за октябрь. Он остался на прежнем уровне 94,6 против прогноза в 94,5. Это уровни минимумов 2012 года, что подтверждает негативные тенденции в экономике Германии. Хотя индексы настроений из Европы в целом стабилизировались в последние 2-3 месяца, отсутствие улучшений говорит о том, что вскоре замедление экономического роста возобновится, полагает эксперт "ВТБ Капитал Форекс".