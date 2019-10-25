.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Слабые данные по деловым инвестициям в США вряд ли являются признаком начала рецессии - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 октября 2019 года 17:08
Слабые данные по деловым инвестициям в США вряд ли являются признаком начала рецессии - Julius Baer
Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в американской экономике в сентябре указывают на замедление деловых инвестиций на фоне неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Недавнее снижение напряженности в противостоянии Вашингтона и Пекина и дальнейшее снижение процентных ставок ФРС могут помочь остановить негативную динамику в ближайшие кварталы. Улучшение производственного индекса PMI за октябрь может стать первым признаком в этом контексте. Согласно опубликованным в пятницу данным, заказы на товары длительного пользования в первый месяц осени упали сильнее, чем ожидалось, отмечеает Дэвид Мейер. За исключением капитальных товаров в оборонном секторе и авиации спад был менее крутым. Тем не менее, ухудшение динамики по транспортному оборудованию, автомобильным запчастям и электронным товарам привело к сокращению показателя. Картину дополнительно ухудшает то, что статистика за август была пересмотрена в сторону снижения и оказалась хуже, чем за сентябрь. Несмотря на обычную волатильность в этих показателях, цифры указывают на замедление деловых инвестиций в США, что вполне может быть связано с неопределенностью, вызванной внешнеторговым спором с Китаем, полагает эксперт Julius Baer. "Статистика подтверждает нашу уверенность в том, что 30 октября ФРС снизит целевую ставку по федеральным фондам до 1,5-1,75%. При этом мы не поддаемся панике и сохраняем наш текущий прогноз роста ВВП США. Мы признаем негативную динамику бизнес-инвестиций, но ожидаем улучшение показателя в октябре на фоне отсрочки в повышении импортных тарифов, которая указывает на некоторое снижение напряженности в торговом споре", - указывает Дэвид Мейер. Аналитики Julius Baer по-прежнему оптимистичны в отношении того, что ослабление денежно-кредитной политики США поможет стабилизировать рост и предотвратить более серьезный спад в ближайшие кварталы. Данные за октябрь по индексу PMI имеют первые признаки того, что спад в производстве, возможно, достиг дна, в то время как спад в секторе услуг остановился. Это, по мнению Дэвида Мейера, позволяет говорить о том, что вторичный эффект от замедления глобальной экономики для Соединенных Штатов остается умеренным.
.
25 октября 2019 года 18:36
Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Екатерина Крылова не видит объективных поводов для разворота нефти в сторону роста. Сочетание слабой экономической статистики, вялого аппетита к риску, неутешительных... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:37
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение - "ВТБ Капитал Форекс"
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение, отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. На рынке началась фиксация прибыли по росту пары на фоне новостей о возможном разрешении проблемы Брекзита в срок до 31 октября.... читать дальше
.25 октября 2019 года 16:29
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американских биотехнологических компаний, соббщается в пресс-релизе компании. Рекомендация по iShares Nasdaq Biotechnology ETF - "покупать", целевая цена - $120 при текущей рыночной цене около 103,... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:15
Мировые фондовые рынки в последнее время держатся относительно неплохо. Такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 или Swiss Market Index (SMI) торгуются лишь незначительно ниже рекордных максимумов, достигнутых этим летом. Однако, несмотря на некоторое улучшение настроений, инвесторы сохраняют... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:44
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС указывают на то, что инвесторы во многом ожидают третье подряд сокращение ключевой процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам американского Федрезерва 30 октября, отмечается в комментарии директора по... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:14
По данным EIA запасы нефти в США сократились на 1,7 млн барр. - впервые за шесть недель, также было зафиксировано снижение запасов бензина и дистиллятов.,сообщается в обзоре PremEx. На следующей неделе аналитики ожидают цену Brent в пределах $59,50-62,50. Reuters сообщил, что «ОПЕК и... читать дальше
.25 октября 2019 года 11:47
Высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, однако по-прежнему высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне продолжили расти... читать дальше
.25 октября 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем возврата Brent в более привычный диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть пытается закрепиться выше 61 долл./барр. на оптимизме после статистики от Минэнерго США и спекуляциях вокруг планов ОПЕК+, отмечаетс в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Эксперт продолжает смотреть на сырье скептически, рассчитывая, что отскок временный, поскольку... читать дальше
.25 октября 2019 года 10:30
Основным событием для российского рынка в пятницу станет объявление ЦБ России ключевой ставки, отмечается в обзоре ITI Capital. Эксперты компании прогнозируют ее снижение на 50 б.п., до 6,5%. "В целом, ждем снижения до конца года на 75 б.п. и еще на 75 б.п. - в следующем году, в результате... читать дальше
.25 октября 2019 года 09:59
Индексы S&P и Nasdaq закрылись ростом, Dow снизился по итогам торгов. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в пятницу. Brent подешевела до $61,33 за баррель, но завершает неделю ростом. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.