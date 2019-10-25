Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать американские биотехнологии

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американских биотехнологических компаний, соббщается в пресс-релизе компании. Рекомендация по iShares Nasdaq Biotechnology ETF - "покупать", целевая цена - $120 при текущей рыночной цене около 103, потенциал роста - 17,2%.

ETF - биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса. iShares Nasdaq Biotechnology ETF своей динамикой отслеживает индекс Nasdaq Biotechnology. В его состав входит 219 компаний биофармацевтической сферы. Индексный фонд с привязкой к биотехнологам после просадки, имевшей место за последний год, выглядит привлекательно с учетом недооцененности ключевых бумаг, входящих в состав ETF.

Эскалация торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, имевшая место ранее в этом году, негативным образом сказалась на интересе инвесторов к наиболее высокорисковым активам, к числу которых относится биотехнологический сектор, однако проблески прогресса в переговорах между сторонами дают основания надеяться на улучшение информационного фона и повышение склонности к риску в оставшиеся месяцы года и далее. "С учетом изменения фундаментальной картины, мы считаем целесообразным скорректировать целевой уровень по данному инструменту", - полагают аналитики "ФИНАМА".

Наибольший вес (8,5%) в фонде имеет компания Celgene, разрабатывающая препараты для лечения онкологических и воспалительных заболеваний. Ранее компания Bristol-Myers объявила о мега-сделке по приобретению Celgene за $74 млрд, и акции последней демонстрируют динамичный рост - за период с начала года их доходность составляет свыше 57%. Вторую строчку в ETF занимает Gilead Sciences, в арсенале которой есть препараты (как уже реализуемые, так и экспериментальные) для лечения болезней печени, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, рака и ВИЧ/СПИД. Наиболее известна Gilead по своим препаратам для борьбы с гепатитом С и ВИЧ, назначаемым врачами в глобальном масштабе. Далее вес в 7,7% в ETF имеют акции биотехнологического гиганта Amgen, и 6,4% - разработчика оборудования для генетического анализа Illumina.

"Мы констатируем, что у всех компаний, занимающих первые строчки по весу в iShares Nasdaq Biotechnology ETF, имеются впечатляющие линейки экспериментальных препаратов и разработок, что не оставляет сомнений в фундаментальной привлекательности фонда на долгосрочную перспективу", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.