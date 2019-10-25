В среднесрочной перспективе более мягкая монетарная политика Банка России будет ограничивать потенциал укрепления рубля - БКС

Несмотря на то, что снижение ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. было не самым ожидаемым по сравнению с 0,25 п. п., рубль после кратковременных разнонаправленных движений ускорил рост. Тем не менее, в среднесрочной перспективе более мягкая монетарная политика Банка России будет ограничивать потенциал укрепления рубля, говорится в комментарии "БКС Брокер".

В предыдущие дни рубль выглядел относительно слабо, так как многие участники рынка закладывали достаточно высокую вероятность снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.), хотя консенсус-прогноз склонялся к 0,25 п. п. Поэтому сегодня по факту наступления события, пусть и несколько неожиданного, многие участники нашего рынка решили зафиксировать прибыль, продавая иностранную валюту за рубли, учитывая, что внутренние и внешние факторы остаются благоприятными для позитивной динамики российской валюты.

Тем не менее, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, в среднесрочной перспективе более мягкая монетарная политика Банка России будет ограничивать потенциал укрепления рубля, так как удешевление ликвидности является одним из факторов, увеличивающих спрос на большинство активов, в том числе на иностранную валюту.