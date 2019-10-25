.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цикл снижения ставки ЦБ РФ будет продолжен - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 октября 2019 года 15:37
Цикл снижения ставки ЦБ РФ будет продолжен - Промсвязьбанк
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 6,5%. Это сильнее, чем предполагалось базовым сценарием Промсвязьбанка, говорится в комментарии (-0,25 п.п., до 6,75%). Регулятор сохранил заявление, что при условии развития ситуации в соответствии с его базовым прогнозом будет рассматриваться целесообразность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. При этом прогноз по инфляции был существенно понижен, а прогноз роста ВВП остался неизменным. Одновременно ЦБ признал превышение дезинфляционных рисков над инфляционными (раннее он говорил об их сбалансированности). Банк России существенно снизил прогноз инфляции (с 4%-4,5% до 3,2%-3,7% на конец 2019 года и с 4% до 3,5%-4% на конец 2020 года). Новая прогнозная оценка, на взгляд главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, стала более адекватной. "Наш текущий прогноз по инфляции на конец 2019 года соответствует нижней границе прогноза ЦБ (3,2%); прогноз на 2020 год (3,4%) отражает вероятное сохранение дезинфляционных процессов в экономике в среднесрочной перспективе. Таким образом, с учетом превалирования дезинфляционных факторов и более активного смягчения процентной политики Банком России мы понизили прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года с 6,5% до 6,25% и до 6% в начале 2020 года. С учетом текущих прогнозов инфляции и роста экономики уровень ставки в 6% мы рассматриваем как сбалансированный и обеспечивающий сохранение макроэкономической стабильности. Впрочем, интенсивность и глубина дальнейшего смягчения процентной политики будет зависеть от силы дезинфляционных процессов, которые пока расширяются", - указывает Денис Попов.
.
25 октября 2019 года 18:36
Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Екатерина Крылова не видит объективных поводов для разворота нефти в сторону роста. Сочетание слабой экономической статистики, вялого аппетита к риску, неутешительных... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:37
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение - "ВТБ Капитал Форекс"
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение, отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. На рынке началась фиксация прибыли по росту пары на фоне новостей о возможном разрешении проблемы Брекзита в срок до 31 октября.... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:08
Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в американской экономике в сентябре указывают на замедление деловых инвестиций на фоне неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Недавнее снижение напряженности... читать дальше
.25 октября 2019 года 16:29
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американских биотехнологических компаний, соббщается в пресс-релизе компании. Рекомендация по iShares Nasdaq Biotechnology ETF - "покупать", целевая цена - $120 при текущей рыночной цене около 103,... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:15
Мировые фондовые рынки в последнее время держатся относительно неплохо. Такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 или Swiss Market Index (SMI) торгуются лишь незначительно ниже рекордных максимумов, достигнутых этим летом. Однако, несмотря на некоторое улучшение настроений, инвесторы сохраняют... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:44
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС указывают на то, что инвесторы во многом ожидают третье подряд сокращение ключевой процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам американского Федрезерва 30 октября, отмечается в комментарии директора по... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:14
По данным EIA запасы нефти в США сократились на 1,7 млн барр. - впервые за шесть недель, также было зафиксировано снижение запасов бензина и дистиллятов.,сообщается в обзоре PremEx. На следующей неделе аналитики ожидают цену Brent в пределах $59,50-62,50. Reuters сообщил, что «ОПЕК и... читать дальше
.25 октября 2019 года 11:47
Высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, однако по-прежнему высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне продолжили расти... читать дальше
.25 октября 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем возврата Brent в более привычный диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть пытается закрепиться выше 61 долл./барр. на оптимизме после статистики от Минэнерго США и спекуляциях вокруг планов ОПЕК+, отмечаетс в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Эксперт продолжает смотреть на сырье скептически, рассчитывая, что отскок временный, поскольку... читать дальше
.25 октября 2019 года 10:30
Основным событием для российского рынка в пятницу станет объявление ЦБ России ключевой ставки, отмечается в обзоре ITI Capital. Эксперты компании прогнозируют ее снижение на 50 б.п., до 6,5%. "В целом, ждем снижения до конца года на 75 б.п. и еще на 75 б.п. - в следующем году, в результате... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.