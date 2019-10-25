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25 октября 2019 года 15:18
Снижение ключевой ставки повышает привлекательность дивидендных акций - БКС
В пятницу российский рынок акций достиг нового исторического максимума, лишь немного не дотянув до 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего начал корректироваться, сообщается в комментарии "БКС Премьер". На фоне относительного затишья на внешних рынках и приближения выходных часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. "В целом небольшая коррекция после восьми сессий непрерывного роста, по нашему мнению, выглядит закономерно. Снижение котировок отечественных акций происходит на фоне сохранения цен на нефть выше $61", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Банк России на пятничном заседании понизил ставку на 50 б.п. - до 6,5%. Снижение показателей инфляции, смягчение монетарных условий мировыми ЦБ и общий внешнерыночный позитив позволили российскому регулятору пойти на более решительное снижение ключевой ставки. Снижение ставок фундаментально позитивно для рынка акций. За океаном между тем продолжается сезон финансовых отчетностей за 3 квартал. Накануне хорошо отчитались Microsoft, PayPal и Tesla, а вот Twitter, eBay и Amazon не смогли порадовать инвесторов сильными результатами. В целом можно констатировать, что скептические предварительные оценки аналитиков в отношении прибыли компаний американского рынка не подтверждаются. Это поддерживает биржевые индексы США недалеко от исторических максимумов. Кроме того, на будущей неделе ФРС может продолжить снижение ставки - по данным Fed Watch, снижения ставки в настоящее время ожидают 94,1% инвесторов. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на будущую неделю, по мнению Сергея Дейнеки, составляет 2850-2890 пунктов.
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25 октября 2019 года 18:36
Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Екатерина Крылова не видит объективных поводов для разворота нефти в сторону роста. Сочетание слабой экономической статистики, вялого аппетита к риску, неутешительных... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:37
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.25 октября 2019 года 17:08
Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в американской экономике в сентябре указывают на замедление деловых инвестиций на фоне неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Недавнее снижение напряженности... читать дальше
.25 октября 2019 года 16:29
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.25 октября 2019 года 14:15
Мировые фондовые рынки в последнее время держатся относительно неплохо. Такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 или Swiss Market Index (SMI) торгуются лишь незначительно ниже рекордных максимумов, достигнутых этим летом. Однако, несмотря на некоторое улучшение настроений, инвесторы сохраняют... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:44
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС указывают на то, что инвесторы во многом ожидают третье подряд сокращение ключевой процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам американского Федрезерва 30 октября, отмечается в комментарии директора по... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:14
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.25 октября 2019 года 11:47
Высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
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.25 октября 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем возврата Brent в более привычный диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
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.25 октября 2019 года 10:30
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