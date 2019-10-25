Снижение ключевой ставки повышает привлекательность дивидендных акций - БКС

В пятницу российский рынок акций достиг нового исторического максимума, лишь немного не дотянув до 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего начал корректироваться, сообщается в комментарии "БКС Премьер". На фоне относительного затишья на внешних рынках и приближения выходных часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль.

"В целом небольшая коррекция после восьми сессий непрерывного роста, по нашему мнению, выглядит закономерно. Снижение котировок отечественных акций происходит на фоне сохранения цен на нефть выше $61", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Банк России на пятничном заседании понизил ставку на 50 б.п. - до 6,5%. Снижение показателей инфляции, смягчение монетарных условий мировыми ЦБ и общий внешнерыночный позитив позволили российскому регулятору пойти на более решительное снижение ключевой ставки. Снижение ставок фундаментально позитивно для рынка акций.

За океаном между тем продолжается сезон финансовых отчетностей за 3 квартал. Накануне хорошо отчитались Microsoft, PayPal и Tesla, а вот Twitter, eBay и Amazon не смогли порадовать инвесторов сильными результатами. В целом можно констатировать, что скептические предварительные оценки аналитиков в отношении прибыли компаний американского рынка не подтверждаются. Это поддерживает биржевые индексы США недалеко от исторических максимумов. Кроме того, на будущей неделе ФРС может продолжить снижение ставки - по данным Fed Watch, снижения ставки в настоящее время ожидают 94,1% инвесторов.

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на будущую неделю, по мнению Сергея Дейнеки, составляет 2850-2890 пунктов.