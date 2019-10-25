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25 октября 2019 года 14:50
Вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 п.п. в декабре возросла - БКС
ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п. (до уровня 6,5%), по итогам заседания регулятора допускается, что вероятность ещё одного снижения ставки в конце 2019 года также возросла, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Как мы и ожидали, регулятор пошел на более активное снижение ставки - инфляционная конъюнктура вкупе с внешнерыночными факторами (ростом оптимизма в настроениях рынка) дают Банку России весьма обширное пространство для снижения ключевой ставки. Сейчас регулятор представил обновленный прогноз по инфляции на конец 2019 года - 3,2-3,7% и на 2020 год - 3,5-4%. Мы согласны с такими оценками траектории развития инфляционных процессов, но также считаем, что инфляционная конъюнктура в конце года позволяет ЦБ пойти на еще одно снижение до конца этого года, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Также мы считаем весьма примечательными оценки ЦБ совокупных проинфляционных рисков. Наиболее интересным в данной плоскости нам видится отношение Банка России к рискам ускорения роста потребительских цен в зависимости от ускорения расходования бюджетных средств. По нашим оценкам, ранее бюджетные расходы в отношении инфляции рассматривались регулятором как более активная угроза ее ускорения (инфляции), в то время как сейчас данные риски могут оцениваться регулятором более сдержанно". В результате указывает специалист, вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании на 25 б.п. после итогов октябрьского заседания ЦБ приближается к 50%. В данный момент снижение ставки в декабре еще раз на 50 б.п. рассматривается как возможное, но маловероятное событие. "Следующая неделя, на которой состоится заседание ФРС, станет весьма важной для вектора ключевой ставки ЦБ РФ. Если Федрезерв также пойдет на еще одно снижение ставки, то оценки вероятности снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре могут измениться на "выше 50%". В этом случае в начале ноября мы, вероятно, будем наблюдать за очередным изменением рыночных ожиданий по ключевой ставке на конец года. В этих условиях в ближайшие 2-3 недели долговой рынок может реализовать еще один виток роста, оказав тем самым временную поддержку рублю. Тем временем ожидаем, что склонность рубля к ослаблению в конце 2019 года будет пропорционально возрастать с укреплением уверенности рынка в том, что ключевая ставка в декабре будет снижена еще раз", - заключает Антон Покатович.
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