Мировые фондовые инвесторы сохраняют осторожность - Julius Baer

Мировые фондовые рынки в последнее время держатся относительно неплохо. Такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 или Swiss Market Index (SMI) торгуются лишь незначительно ниже рекордных максимумов, достигнутых этим летом. Однако, несмотря на некоторое улучшение настроений, инвесторы сохраняют осторожность, отмечает в своем комментарии директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Потоки портфельных инвестиций по-прежнему направлены главным образом на глобальные облигации, в то время как чистый приток в глобальные акции остается близким к нулю. В целом технические индикаторы рынка продолжают оставаться позитивными, что поддерживает сохранение "бычьего" рынка.