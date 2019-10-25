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25 октября 2019 года 13:56
Понижение ключевой ставки ЦБ до 6, 50% улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год - Альфа-банк
Согласно информации на сайте ЦБ РФ, ключевая ставка снижена до 6,50%, сообщается в комментарии Альфа-банка. Более быстрое снижение ключевой ставки, по мнению главного экономиста инвестбанка Наталии Орловой, улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры макропруденциального контроля в сегменте розничного кредитования. "Поэтому в целом благодаря этому решению мы чувствуем больший комфорт с точки зрения объемов и качества кредитного спроса", - отмечает эксперт. "Хотя решение ЦБ имеет объяснение в свете снижения инфляционных рисков на фоне жесткой бюджетной политики, нельзя сказать, что такое решение было ожидаемым еще месяц назад и тем более полгода назад. Это значит, что мы должны будем менять свою стратегию на рынках привлечения, чтобы избежать давления на маржу", - указывает Наталия Орлова. Последний год показывает, что даже в развитых странах, которые традиционно создавали стержень мировой экономической политики, денежные власти вынуждены резко менять свои приоритеты - если еще в конце 2018 года ФРС планировала продолжить повышение процентной ставки, то с середины 2019 года перешла к снижению ставок, напоминает эксперт Альфа-банка. "ЦБ РФ к концу 2018 года повысил свою ставку до 7,75% и в начале 2019 года ничто не предвещало, что она может быть существенно ниже этого значения, сам регулятор полагал, что инфляция вернется к 4% ориентиру только в 2020, а теперь в базовом сценарии инфляция может составить 3,0-3,5% уже в конце этого года. Ситуация в экономике стала менее предсказуема, и Центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность", - резюмирует Наталия Орлова.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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