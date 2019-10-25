ФРС США оставляет возможность для снижения ставки в октябре - Julius Baer

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС указывают на то, что инвесторы во многом ожидают третье подряд сокращение ключевой процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам американского Федрезерва 30 октября, отмечается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Брнзона. Оптимизм инвесторов в отношении очередного снижения стоимости заимствований поддержал вице-президент ФРС Ричард Кларида, который заявил, что регулятор будет оценивать экономические перспективы и возможные риски и будет действовать в зависимости от обстоятельств для поддержания роста.

"Замечания чиновника соответствуют недавним заявлениям большинства других представителей ФРС, которые допускают очередное снижение ставок, - указывает Ив Бонзон. - Однако противники смягчения монетарной политики, такие как глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, продолжают выступать против дальнейшего снижения процентных ставок с учетом текущей экономической ситуации. Они утверждают, что это может перегреть те секторы экономики, в которых наблюдается сильная динамика, включая растущий сектор услуг, и поставить под угрозу финансовую стабильность из-за уже повышенного уровня долга. Помимо прочего, неопределенность в отношении дальнейших шагов ФРС США поддерживают признаки снижения внешнеторговой напряженности между Вашингтоном и Пекином".