Sova Capital начала анализ Транснефти с рекомендацией "держать" для ее "префов"

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала аналитическое освещение "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре аналитика ИК Митча Дженнингса.

Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти", рассчитанная экспертом, составляет 145000 рублей за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 171510 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 162200 рублей за штуку.