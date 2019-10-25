Влияние на курс рубля решения ЦБ по ставке будет ограниченным - Банк "Санкт-Петербург"

В пятницу утром валюты развивающихся стран растут к доллару США. Рубль также укрепляется, торгуясь ниже 64 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Ожидаемое решение и риторика ЦБ РФ окажут влияние на доходности облигаций и другие процентные инструменты, но влияние на курс рубля в любом случае будет ограниченным, уверены аналитики банка. Заседание ФРС на следующей неделе определит динамику рынков в ближайшее время. Если сформировавшиеся ожидания по дальнейшему смягчению ДКП США не найдут подкрепления, аппетит инвесторов к риску существенно снизится, что окажет давление на все активы и валюты развивающихся стран.

"Учитывая последние комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в сложившихся условиях регулятор может пойти на более агрессивное смягчение политики, нельзя исключать снижения ставки сразу на 50 б.п., но постепенное снижение ставки пока выглядит более вероятным, - прогнозируют эксперты Банка "Санкт-Петербург". - Поэтому мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 6,75%. При этом прогноз по инфляции на конец этого года может быть пересмотрен с 4-4,5% до 3,5-4% или ниже на фоне фактического снижения годового темпа роста цен".

Существенного пересмотра прогноза на следующий год, по мнению экспертов банка, ждать не стоит, так как наблюдаемая динамика инфляции во многом связана с локальными факторами, в первую очередь с жесткой бюджетной политикой, которая не будет такой в следующем году. "Если умеренный позитив на внешних рынках сохранится до конца года, а центральные банки других стран продолжат смягчать свою политику, ЦБ РФ снизит ставку в декабре еще на 25 б.п. до 6,5%. Решение ЦБ с сопроводительным комментарием будет опубликовано в 13:30 мск", - заключают специалисты Банка "Санкт-Петербург".