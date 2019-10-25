Высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, однако по-прежнему высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки накануне продолжили расти на фоне благоприятной отраслевой статистики, опубликованной в среду. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $61,5/bbl, WTI - $56/bbl. Положительно влияние на нефтяной рынок днем ранее продолжили оказывать опубликованные в среду данные о неожиданном сокращении запасов нефти в Штатах. "При этом сообщения США о намерении направить дополнительные войска в Сирию для защиты нефтяных объектов (в случае реализации данного сценария риски перебоев в поставках сырья из Сирии, вероятно, снизятся) значимого влияния на рынок пока не оказывают. Наконец, в поле зрения участников рынка остается действующая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, после того как в начале недели появились слухи о том, что страны ОПЕК+ обсудят более сильное сокращение добычи сырья на встрече в начале декабря". - отмечает эксперт "Нордеа Банка".