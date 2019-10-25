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Главная / Аналитикам / Аналитика / Итоги заседания Банка России вряд ли окажут значимое влияние на российскую валюту - "Нордеа Банк"
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25 октября 2019 года 11:26
Итоги заседания Банка России вряд ли окажут значимое влияние на российскую валюту - "Нордеа Банк"
Рубль остается вблизи отметки 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Накануне российская валюта чувствовала себя лучше многих прочих валют развивающихся стран, потеряв лишь 0,2% в паре с долларом США. При этом в паре с евро рубль демонстрировал лучшую динамику, что, по мнению экспертов банка, было связано с публикацией слабых индексов PMI в ЕС и заседанием Европейского центрального банка. "В пятницу ожидается пик налоговых платежей, после чего фактор налогового периода перестанет оказывать положительное влияние на российскую валюту. Поддержать аппетит к риску и валюты развивающихся стран сегодня могут переговоры между США и КНР, по результатам которых вероятно появление новых позитивных сигналов о том, что стороны движутся к подписанию первой фазы торговой сделки. В то же время итоги заседания Банка России (напомним, что мы ждем снижения ключевой ставки сразу на 50 бп.) вряд ли окажут существенное влияние на рубль", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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