Минимальное влияние на рубль/ОФЗ окажет снижение ставки ЦБ на 50 б.п. с сохранением мягкой риторики - РФПИ

Несмотря на большое количество важных событий на внешних площадках, в пятницу ключевым для рубля будет заседание ЦБ, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Судя по динамике денежного и долгового рынков, минимальное влияние на рубль/ОФЗ окажет снижение ставки на 50 б.п. с сохранением мягкой риторики, полагает эксперт.

" Сценарий снижения на 25 б.п. может вызвать негативную реакцию в рубле и ОФЗ, хотя ее масштабы и продолжительность можно нивелировать четкой коммуникацией планов по дальнейшему снижению ставки при отсутствии неожиданных шоков и объяснению того, что "перелеты" вниз по ставке будут хуже, чем ее чуть более плавное снижение. В целом, даже с учетом вероятности более мягкой политики ЦБ в 2020г. больших рисков для рубля не видим, его диапазон 64-66/USD остается равновесным", - отмечает Дмитрий Полевой.