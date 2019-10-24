Газпромбанк считает GDR X5 лучшим выбором для инвесторов, ориентированных на высококачественные и долгосрочные истории роста, говорится в обзоре инвестбанка. X5 Retail Group (X5) провела ежегодный День инвестора, который оставил очень позитивное впечатление. "Высокопрофессиональный и мотивированный менеджмент намерен превратить X5 в ретейлера нового поколения и обеспечить акционерам достойный возврат на инвестиции. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу, которая остается нашим фаворитом в секторе продовольственной розницы", - отмечает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

К 2029 г. X5 планирует довести свою долю рынка до 20% с текущих 11,6%, генерировать до 50% выручки через цифровые каналы (включая персональные промоакции через программу управления ценностью клиента) и до 20% – за счет новых форматов (онлайн-продажа, доставка в постаматы, логистические услуги, экспресс-доставка и пр.), отмечается в обзоре Газпромбанка. В денежном выражении это подразумевает рост выручки темпом CAGR на уровне 11,6% в течение следующих 10 лет, что представляется нам весьма амбициозной целью, значительно превышающей рыночные ожидания. По мнению Марата Ибрагимова, очевидно, что парадигма роста смещается с расширения физического присутствия на рынке в сторону роста эффективности и активного развития в быстрорастущих новых комплементарных сегментах.

"На наш взгляд, в качестве кандидата для долгосрочной инвестиции в высококачественные истории X5 подходит по всем параметрам, - уверен аналитик Газпромбанка. - Компания является лидером на сильно фрагментированном рынке, имеет выигрышную и высокоэффективную бизнес-модель, четкое понимание стратегии, а также крайне профессиональный, хорошо понимающий рынок и мотивированный менеджмент. Долгосрочные цели ретейлера действительно выглядят весьма амбициозными, но мы уверены, что у X5 есть все ресурсы для их достижения. Мы считаем бумаги X5 лучшим выбором для инвесторов, ориентированных на высококачественные и долгосрочные истории роста".