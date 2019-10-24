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24 октября 2019 года 18:25
Открытие коротких позиций в акциях РФ в настоящее время неоправданно - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 23 октября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты согласны с институциональными инвесторами, которые настроены позитивно, так как открытие коротких позиций в акциях РФ в настоящее время неоправданно. "Мы полагаем, что открытие коротких позиций неоправданно на текущем уровне. Напомним, средняя отметка диапазона, соответствующего фундаментально оправданной рекомендации "держать", составляет 1430 пунктов по индексу РТС (мы повысили нашу оценку несколько недель назад). Вместе с тем рынок уже находится на территории, соответствующей рекомендации "держать" (1370-1490 пунктов) - мы отмечаем потенциал роста акционерной стоимости на 7% помимо дивидендной доходности 6,8% на 12 месяцев", - говорится в обзоре. Между тем розничные инвесторы делают ставку на снижение рынка, фиксируя прибыль после октябрьского мини-ралли. Как отмечается в обзоре, приток капитала в крупнейшие российские и GEM ETF продолжились на отчетной неделе. "Российские акции на этот раз получили $14 млн. Вместе с тем притоки равномерно распределились между фондами, ориентированными на Россию, и фондами GEM - некоторый позитив для рынка сохраняется. Как мы отмечали в нашем отчете "Отсутствие рецессии - ключевой триггер", даже незначительные стабильные притоки в акции EM и Россию могут обеспечить сильный конец года. Данные по потокам ETF подтверждают этот взгляд - импульс, по нашему мнению, пока позитивный", - пишут эксперты.
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