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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Влияние нацпроектов на конъюнктуру рынка стали и акции сектора переоценено - БКС Глобал Маркетс
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24 октября 2019 года 17:17

Влияние нацпроектов на конъюнктуру рынка стали и акции сектора переоценено - БКС Глобал Маркетс

Рынок переоценивает влияние национальных проектов на конъюнктуру рынка стали и акции сталелитейных компаний РФ, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян.

Более того, в обзоре инвестбанка отмечается, что инвестиции в сектор стали РФ в настоящее время рискованны, а рекомендация для акций всех российских сталелитейных компаний была недавно понижена аналитиками "БКС Глобал Маркетс" до "продавать".

"В мае 2018 года российские власти утвердили 13 проектов с января 2019 года до конца 2024 года. Среди ключевых проектов, напрямую связанных с потреблением стали, отметим "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Эти направления наиболее активно обсуждались в последнее время с клиентами, и, учитывая нашу очень пессимистичную оценку влияния проектов на российский сектор стали, мы решили на цифрах показать, на чем основан наш взгляд", - говорится в обзоре.

Нацпроекты действительно достаточно масштабны, однако прирост спроса на сталь в ближайшие шесть лет, по оценкам аналитиков "БКС Глобал Маркетс", составит 10-15 млн тонн в случае соблюдения сроков реализации проектов, что само по себе представляет риск.

По оценкам экспертов, прирост спроса на 4-5% нельзя назвать существенным, поскольку он приведет к падению экспорта на 6-8%. Как пояснил "Интерфаксу" Олег Петропавловский, сталелитейные компании РФ в настоящее время работают на полную мощность, поэтому для увеличения поставок на внутренний рынок придется сокращать экспорт.

"Эффект на совокупное производство окажется ограниченным. Таким образом, изменится только структура продаж, а EBITDA, по нашим оценкам, увеличится всего на 1-5%, что несущественно и не сможет воодушевить рынок в свете падения цен на сталь в России. Вдобавок ко всему, премии не смогут оставаться высокими и нормализуются по мере увеличения импорта", - пишут аналитики.

Как отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс", цены гораздо важнее для российских стальных компаний, чем объемы. При этом, по их оценкам, внутренние цены на сталь упадут примерно на 20% в ближайшие пару месяцев в результате снижения экспортных цен на 18% за 2-3 месяца.

"Даже несмотря на ограниченное влияние на спрос на сталь и прибыль, история с реализацией нацпроектов очень долгосрочная и подвержена некоторым рискам в части сроков реализации и объема инвестиций. Таким образом, краткосрочные факторы имеют гораздо большее значение. Что касается долгосрочных перспектив, мы отмечаем огромные риски, в свете которых локальные стимулы теряют значимость для стальных компаний, и именно сбор лома в Китае. Доля этого нового источника стали в Китае за последние 3 года взлетела до 12% против 6% от общего объема стали. Сбор лома в Китае приведет к уменьшению спроса на железную руду и уголь и падению цен на сталь", - говорится в обзоре.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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