.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Влияние нацпроектов на конъюнктуру рынка стали и акции сектора переоценено - БКС Глобал Маркетс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 октября 2019 года 17:17
Влияние нацпроектов на конъюнктуру рынка стали и акции сектора переоценено - БКС Глобал Маркетс
Рынок переоценивает влияние национальных проектов на конъюнктуру рынка стали и акции сталелитейных компаний РФ, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян. Более того, в обзоре инвестбанка отмечается, что инвестиции в сектор стали РФ в настоящее время рискованны, а рекомендация для акций всех российских сталелитейных компаний была недавно понижена аналитиками "БКС Глобал Маркетс" до "продавать". "В мае 2018 года российские власти утвердили 13 проектов с января 2019 года до конца 2024 года. Среди ключевых проектов, напрямую связанных с потреблением стали, отметим "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Эти направления наиболее активно обсуждались в последнее время с клиентами, и, учитывая нашу очень пессимистичную оценку влияния проектов на российский сектор стали, мы решили на цифрах показать, на чем основан наш взгляд", - говорится в обзоре. Нацпроекты действительно достаточно масштабны, однако прирост спроса на сталь в ближайшие шесть лет, по оценкам аналитиков "БКС Глобал Маркетс", составит 10-15 млн тонн в случае соблюдения сроков реализации проектов, что само по себе представляет риск. По оценкам экспертов, прирост спроса на 4-5% нельзя назвать существенным, поскольку он приведет к падению экспорта на 6-8%. Как пояснил "Интерфаксу" Олег Петропавловский, сталелитейные компании РФ в настоящее время работают на полную мощность, поэтому для увеличения поставок на внутренний рынок придется сокращать экспорт. "Эффект на совокупное производство окажется ограниченным. Таким образом, изменится только структура продаж, а EBITDA, по нашим оценкам, увеличится всего на 1-5%, что несущественно и не сможет воодушевить рынок в свете падения цен на сталь в России. Вдобавок ко всему, премии не смогут оставаться высокими и нормализуются по мере увеличения импорта", - пишут аналитики. Как отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс", цены гораздо важнее для российских стальных компаний, чем объемы. При этом, по их оценкам, внутренние цены на сталь упадут примерно на 20% в ближайшие пару месяцев в результате снижения экспортных цен на 18% за 2-3 месяца. "Даже несмотря на ограниченное влияние на спрос на сталь и прибыль, история с реализацией нацпроектов очень долгосрочная и подвержена некоторым рискам в части сроков реализации и объема инвестиций. Таким образом, краткосрочные факторы имеют гораздо большее значение. Что касается долгосрочных перспектив, мы отмечаем огромные риски, в свете которых локальные стимулы теряют значимость для стальных компаний, и именно сбор лома в Китае. Доля этого нового источника стали в Китае за последние 3 года взлетела до 12% против 6% от общего объема стали. Сбор лома в Китае приведет к уменьшению спроса на железную руду и уголь и падению цен на сталь", - говорится в обзоре.
.
24 октября 2019 года 13:59
В Северном полушарии приближается зимний отопительный сезон, и цены на природный газ демонстрируют сезонный рост, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. При этом, объемы запасов в Европе держатся на... читать дальше
.24 октября 2019 года 13:26
Признаки устойчивого спроса на нефть в США привели к росту цен в среду выше 60 долларов за баррель, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. Опубликованный накануне официальный еженедельный отчет по... читать дальше
.24 октября 2019 года 12:19
В условиях того, что повышенные риски замедления мировой экономики по-прежнему остаются в центре внимания игроков, текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне получили существенную поддержку на фоне публикации... читать дальше
.24 октября 2019 года 11:39
Риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг заседание ЕЦБ будет последним под руководством Марио Драги. С этой точки зрения, сигналы от Драги, вероятно, будут иметь меньшую значимость, чем обычно. На сентябрьском заседании ЕЦБ были... читать дальше
.24 октября 2019 года 10:13
Вопреки ожиданиям, статистика от Минэнерго показала снижение запасов сырой нефти на 1,7 млн барр. на фоне сокращения импорта нефти на 0,4 млн барр., что в том числе спровоцировало вчера резкий отскок в нефти, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Впервые с конца сентября Brent тестировала 61... читать дальше
.24 октября 2019 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду, несмотря на разочаровывающие отчеты Caterpillar и Boeing. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть дешевеет после резкого скачка днем ранее, Brent - ниже $60,9 за баррель. читать дальше
.23 октября 2019 года 18:16
Нефть в ближайшее время снова может оказаться под давлением, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Согласно последним прогнозам МВФ, экономический рост в Азии замедлится больше, чем ожидалось. В своем отчете по региональным экономическим тенденциям, МВФ... читать дальше
.23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.