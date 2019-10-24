Sberbank CIB прекратил анализ Сургутнефтегаза

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, в начале октября текущего года прекратил анализ ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка, это стандартная практика при подготовке аналитических отчетов. "В ситуации, когда требуется корректировка оценочных индикаторов по ценным бумагам эмитентов, подготовка аналитических отчетов приостанавливается до полного уточнения обстоятельств", - добавили в пресс-службе.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", последняя прогнозная стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляла $1,16 за штуку, а привилегированных - $1,1. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".