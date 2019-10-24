В октябре доля нерезидентов на рынке ОФЗ может вновь превысить 30% - Промсвязьбанк

По итогам октября ждем дальнейшего роста доли нерезидентов на рынке ОФЗ, которая может вновь превысить 30%, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Нерезиденты в сентябре увеличили вложения на 37 млрд руб. - до 2,62 трлн. руб. после их снижения в августе на 4 млрд. руб.; их доля на рынке выросла на 0,1 п.п. - до 29,8%.

Практически весь сентябрь рынок ОФЗ торговался в "боковике" на фоне ожидания паузы в цикле снижения ставки ЦБ РФ, в то время как новая волна снижения доходностей на рынке благодаря заявлениям регулятора началась уже в октябре. В этом ключе наращивание доли рынка нерезидентами в сентябре выглядит весьма дальновидным решением.

"По итогам октября ждем дальнейшего роста доли нерезидентов на рынке ОФЗ, которая может вновь превысить 30%. Во-первых, благодаря увеличению предложения бумаг Минфином на аукционах (с начала месяца было продано ОФЗ на 138 млрд руб. по сравнению с 90 млрд руб. в сентябре), где нерезиденты традиционно активны. Во-вторых, за счет технического фактора - погашения флоутера на 108 млрд руб., в котором основную базу инвесторов с большой долей вероятности составляли российские инвесторы (преимущественно банки)", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.