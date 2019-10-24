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24 октября 2019 года 16:59
Листинг GDR TCS на МосБирже станет сильным катализатором роста котировок этих бумаг в краткосрочной перспективе - Газпромбанк
Листинг GDR TCS Group на локальном рынке станет сильным катализатором роста котировок в краткосрочной перспективе из-за ожидаемо высокого спроса на бумаги компании, сообщается в обзоре Газпромбанка. "Московская биржа" утвердила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (TCS) с включением бумаг в котировальный список первого уровня. Ожидается, что торги начнутся 28 октября, котировки и расчеты будут производиться в российских рублях. Листинг будет носить "технический" характер, так как не будет сопровождаться первичным или вторичным размещением бумаг. В среднесрочной перспективе основную поддержку акциям TCS окажет вероятное включение их в индексы MSCI, что и было для компании главным аргументом в пользу локального листинга. Реальные сроки включения бумаг TCS в индексы MSCI будут зависеть от ликвидности локального рынка, а также рыночной капитализации free float. По оценкам аналитиков банка, акции TCS могут войти в расчет индекса MSCI Russia в феврале или мае 2020 г. с весом ~0,9%, что приведет к притоку средств пассивных инвесторов в объеме ~100 млн долл. (49x 3M ADTV). Эксперты сохраняют позитивный взгляд на перспективы акций компании, подтверждая рекомендацию "лучше рынка" и целевую цену на 12 месяцев на уровне 26,7 долл./GDR.
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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding
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