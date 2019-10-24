Спекулятивный интерес к бумагам "Сургутнефтегаза" сохраняется - ИК "Велес Капитал"

Спекулятивный интерес к акциям "Сургутнефтегаза" сохраняется, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в четверг продолжают спекулятивный рост предыдущего дня и обновили максимум с мая 2006 года, поднявшись до 43,475 руб., после чего отступили вниз. Фундаментальных причин столь сильного скачка пока не наблюдается, а, с технической точки зрения, инвесторам можно ориентироваться на ближайшее сопротивление 43,50 руб. как открывающее дорогу к дальнейшему росту в район 45,50 руб. и далее - к историческому максимуму, в район 50,50 руб.

В краткосрочном периоде ближайшие значимые поддержки расположены на 38,85-40 руб., а далее - около 34,5 руб. Пробой указанных отметок будет сигнализировать потерю импульса к росту, который, впрочем, может восстановиться после коррекции, отмечает аналитик Елена Кожухова.