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24 октября 2019 года 15:31
Рубль не спешит развивать восходящее движение, даже несмотря на налоговый период - БКС
Рубль в последние дни не спешит развивать восходящее движение, даже несмотря на налоговый период. Давление на российскую валюту оказывает достаточно высокая вероятность снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в ближайшую пятницу, говорится в комментарии "БКС Брокер". Рубль на старте сессии четверга продемонстрировал восходящий импульс, но быстро сдал позиции, торгуясь в небольшом "плюсе" к бивалютной корзине. Некоторое давление на мировые рынки оказали вышедшие после нашего открытия данные по экономике ЕС и его ключевых представителей, в большинстве своем оказавшиеся хуже ожиданий. Однако после непродолжительного отката глобальные рисковые активы возобновили рост. Поддержку мировым рынкам оказывают ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики основных центробанков. Кроме того, высокая вероятность переноса даты Brexit на начало 2020 г., а также заключения всеобъемлющей торговой сделки между США и Китаем ограничивает потенциал снижения глобальных площадок. Тем не менее, рубль в последние дни не спешит развивать восходящее движение, даже несмотря на налоговый период. Давление на российскую валюту оказывает достаточно высокая вероятность снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в ближайшую пятницу. Российский долговой рынок пытается прервать серию из пяти растущих сессий и скорректировать мощное восходящее движение, стартовавшее в начале месяца. Индекс гособлигаций RGBI в четверг демонстрирует умеренное снижение, находясь недалеко от установленного вчера исторического максимума, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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24 октября 2019 года 13:59
В Северном полушарии приближается зимний отопительный сезон, и цены на природный газ демонстрируют сезонный рост, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. При этом, объемы запасов в Европе держатся на... читать дальше
.24 октября 2019 года 13:26
Признаки устойчивого спроса на нефть в США привели к росту цен в среду выше 60 долларов за баррель, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. Опубликованный накануне официальный еженедельный отчет по... читать дальше
.24 октября 2019 года 12:19
В условиях того, что повышенные риски замедления мировой экономики по-прежнему остаются в центре внимания игроков, текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне получили существенную поддержку на фоне публикации... читать дальше
.24 октября 2019 года 11:39
Риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг заседание ЕЦБ будет последним под руководством Марио Драги. С этой точки зрения, сигналы от Драги, вероятно, будут иметь меньшую значимость, чем обычно. На сентябрьском заседании ЕЦБ были... читать дальше
.24 октября 2019 года 10:13
Вопреки ожиданиям, статистика от Минэнерго показала снижение запасов сырой нефти на 1,7 млн барр. на фоне сокращения импорта нефти на 0,4 млн барр., что в том числе спровоцировало вчера резкий отскок в нефти, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Впервые с конца сентября Brent тестировала 61... читать дальше
.24 октября 2019 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду, несмотря на разочаровывающие отчеты Caterpillar и Boeing. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть дешевеет после резкого скачка днем ранее, Brent - ниже $60,9 за баррель. читать дальше
.23 октября 2019 года 18:16
Нефть в ближайшее время снова может оказаться под давлением, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Согласно последним прогнозам МВФ, экономический рост в Азии замедлится больше, чем ожидалось. В своем отчете по региональным экономическим тенденциям, МВФ... читать дальше
.23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
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