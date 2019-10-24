.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Отсутствие негативных ожиданий позволяет ЦБ ускорить смягчение денежно-кредитной политики - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 октября 2019 года 14:52
Отсутствие негативных ожиданий позволяет ЦБ ускорить смягчение денежно-кредитной политики - Райффайзенбанк
Достаточно резкое смягчение риторики регулятора последних недель приковывает еще большее внимание к исходу завтрашнего заседания ЦБ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Ранее Э. Набиуллина выразила готовность «действовать более решительно», что, на взгляд аналитика инвестбанка Станислава Мурашова, можно интерпретировать и как увеличение шага снижения ключевой ставки с текущих 25 б.п. до 50 б.п. на одном или нескольких заседаниях, и как ускорение темпов смягчения (отсутствие пауз в снижении ставки). "С момента прошлого заседания стало очевидно, что текущая версия прогноза ЦБ по инфляции (4-4,5% г./г. на конец года) выглядит излишне консервативной, и стоит ожидать, что инфляция к концу года окажется вблизи 3,5% г./г. Обычно в случае, когда траектория инфляции идет ниже прогноза регулятора, ЦБ указывает это как один из факторов, позволяющих ускорить смягчение". - отмечает эксперт. Кроме того, по мнению Станислава Мурашова, у ЦБ появилась уверенность в том, что траты ФНБ не окажут существенного влияния на макроэкономику, а потому не потребуют от регулятора дополнительной жесткости в проведении ДКП. Так, 9 октября А. Силуанов заявил, что в 2020 г. из ФНБ будет инвестировано лишь 400 млрд руб. (из возможных 1,5 трлн руб.), а уже 18 октября Э. Набиуллина в интервью CNBC допустила более решительное снижение ключевой ставки. Эксперт Райффайзенбанка подчеркнем, что других заметных изменений в наборе аргументов не произошло. При этом аналитик полагает, что готовность ЦБ в целом продолжать активное смягчение политики продиктована в большой степени двумя факторами: 1) Ставка ФРС США продолжит снижаться, причем высока вероятность ее еще более активного снижения по сравнению с консенсус-прогнозом ( а он предполагает, что смягчение остановится на уровне 1,5% по верхней границе). 2) Судя по всему, уверенность ЦБ в том, что негативных сюрпризов (эскалация торговой войны, санкции против ОФЗ, геополитика и т.п.) в ближайшие кварталы не произойдет, усилилась еще больше. По этой логике, смягчение можно и ускорить. "Готовность регулятора ускорить смягчение политики очевидна для нас, однако мы не уверены в том, что снижение ставки на 50 б.п. в эту пятницу столь необходимо, и регулятор может ограничиться снижением ставки на 25 б.п. (до 6,75%) и смягчить риторику", - заключает эксперт Райффайзенбанка.
.
24 октября 2019 года 13:59
В Северном полушарии приближается зимний отопительный сезон, и цены на природный газ демонстрируют сезонный рост, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. При этом, объемы запасов в Европе держатся на... читать дальше
.24 октября 2019 года 13:26
Признаки устойчивого спроса на нефть в США привели к росту цен в среду выше 60 долларов за баррель, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. Опубликованный накануне официальный еженедельный отчет по... читать дальше
.24 октября 2019 года 12:19
В условиях того, что повышенные риски замедления мировой экономики по-прежнему остаются в центре внимания игроков, текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне получили существенную поддержку на фоне публикации... читать дальше
.24 октября 2019 года 11:39
Риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг заседание ЕЦБ будет последним под руководством Марио Драги. С этой точки зрения, сигналы от Драги, вероятно, будут иметь меньшую значимость, чем обычно. На сентябрьском заседании ЕЦБ были... читать дальше
.24 октября 2019 года 10:13
Вопреки ожиданиям, статистика от Минэнерго показала снижение запасов сырой нефти на 1,7 млн барр. на фоне сокращения импорта нефти на 0,4 млн барр., что в том числе спровоцировало вчера резкий отскок в нефти, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Впервые с конца сентября Brent тестировала 61... читать дальше
.24 октября 2019 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду, несмотря на разочаровывающие отчеты Caterpillar и Boeing. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть дешевеет после резкого скачка днем ранее, Brent - ниже $60,9 за баррель. читать дальше
.23 октября 2019 года 18:16
Нефть в ближайшее время снова может оказаться под давлением, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Согласно последним прогнозам МВФ, экономический рост в Азии замедлится больше, чем ожидалось. В своем отчете по региональным экономическим тенденциям, МВФ... читать дальше
.23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.