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24 октября 2019 года 13:59
Снижению цен на природный газ в Европе может помешать наступление холодов - Julius Baer
В Северном полушарии приближается зимний отопительный сезон, и цены на природный газ демонстрируют сезонный рост, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. При этом, объемы запасов в Европе держатся на пиковых уровнях, спрос в Азии покрывает растущее предложение из Австралии, а высокий экспорт из Соединенных Штатов обеспечивается профицитом на внутреннем рынке. Цены на голубое топливо в Европе и Азии должны снизиться, чему, однако, может помешать наступление сильных холодов. "Рынок природного газа, судя по всему, бросает вызов фундаментальным принципам, - отмечает эксперт Julius Baer. - Несмотря на большие запасы и высокий объем поставок, цены держатся на высоком уровне в европейском и азиатском регионах. Цены на сжиженный природный газ в Азии выросли на фоне повышения тарифов на доставку и укрепления спроса в преддверии зимнего отопительного сезона. Тем не менее, оба фактора являются временными, и поэтому скачок котировок должен быть недолговечным. Экспорт из Австралии и США продолжает расти на фоне увеличения отгрузок с новых терминалов. Предложение будет оставаться на избыточном уровне, если только зимний сезон в Северном полушарии не начнется с сильных холодов". Недавнее повышение цен на азиатских рынках, вероятно, оказывает поддержку котировкам в Европе. На фоне заполненных хранилищ и восстановления трубопроводных поставок из Норвегии сегодняшние цены в Старом Свете выглядят, по мнению Норберта Рюкера, слишком высокими. "Усиление разницы в котировках с североамериканским рынком заставляет ожидать увеличения поставок СПГ через Атлантику. Несмотря на достижение предельных уровней запасов в Европе цены на местном рынке не упали, вероятно, из-за временного сокращения поставок из Норвегии и России. Добыча природного газа в Северной Америке набирает обороты и в конечном итоге найдет свой путь на рынки Европы и Азии. Россия и Украина все еще ведут переговоры о транзите, но заполненные хранилища являются для игроков гарантией защиты на случай любых перебоев в поставках", - заключает эксперт Julius Baer.
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