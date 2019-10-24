Слабость мировой экономики остается в центре внимания нефтяного рынка - Julius Baer

Признаки устойчивого спроса на нефть в США привели к росту цен в среду выше 60 долларов за баррель, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. Опубликованный накануне официальный еженедельный отчет по американскому рынку показал неожиданное снижение запасов "черного золота", отчасти из-за сильного экспорта. В итоге в секторе усилились "бычьи" настроения.

Тем временем, общая картина для нефтяного рынка остается без изменений. По мнению эксперта, основное внимание игроков приковано к динамике экономики и ее негативному влиянию на спрос. Тогда как страны ОПЕК+ ограничивают предложение сырья, Канада, Бразилия и страны Североморского нефтегазового бассейна наращивают добычу.

"Сланцевым производителям из США остается все меньше свободного пространства на рынке на фоне достаточно высоких запасов "черного золота" в мире, - отмечает Норберт Рюкер. - Для замедления роста добычи в сланцевых бассейнах цены на нефть должны оставаться на нынешнем уровне. В плане геополитики в мире сохраняется напряженность, и некоторые аналитики говорят о неоправданной беззаботности участников рынка. Однако игроки, судя по всему, просто взвешивают риски любой эскалации или перебоев в предложении на Ближнем Востоке в сравнении с имеющейся на сегодняшний день "страховкой" на случай проблем с поставками".

Соглашение ОПЕК+ об ограничении поставок, по мнению эксперта Julius Baer, будет отменено, и замедление роста сланцевой добычи прекратится в свете нехватки предложения и роста цен на сырье. "Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть на фоне слабости мировой экономики, которая остается главным фактором для рынка", - заключает Норберт Рюкер.