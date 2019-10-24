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24 октября 2019 года 12:55
Рубль сравнительно стабилен в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ - Банк "Санкт-Петербург"
В четверг валюты развивающихся стран торгуются разнонаправленно к доллару США, сообщается в обзоре Банка "Санкт-Петербург". Рубль при этом сравнительно стабилен в ожидании смягчения ДКП ЦБ РФ, поддерживаемый налоговым периодом (в пятницу уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы). "Вероятно, рынки будут относительно стабильны вплоть до заседания ФРС на следующей неделе, при этом рубль может умеренно ослабиться к доллару США, но вряд ли уйдет существенно выше $64 руб./$ в ближайшие дни, но наш среднесрочный негативный взгляд на курс рубля сохраняется", - прогнозируют аналитики банка.
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24 октября 2019 года 13:59
В Северном полушарии приближается зимний отопительный сезон, и цены на природный газ демонстрируют сезонный рост, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. При этом, объемы запасов в Европе держатся на... читать дальше
.24 октября 2019 года 13:26
Признаки устойчивого спроса на нефть в США привели к росту цен в среду выше 60 долларов за баррель, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. Опубликованный накануне официальный еженедельный отчет по... читать дальше
.24 октября 2019 года 12:19
В условиях того, что повышенные риски замедления мировой экономики по-прежнему остаются в центре внимания игроков, текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне получили существенную поддержку на фоне публикации... читать дальше
.24 октября 2019 года 11:39
Риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг заседание ЕЦБ будет последним под руководством Марио Драги. С этой точки зрения, сигналы от Драги, вероятно, будут иметь меньшую значимость, чем обычно. На сентябрьском заседании ЕЦБ были... читать дальше
.24 октября 2019 года 10:13
Вопреки ожиданиям, статистика от Минэнерго показала снижение запасов сырой нефти на 1,7 млн барр. на фоне сокращения импорта нефти на 0,4 млн барр., что в том числе спровоцировало вчера резкий отскок в нефти, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Впервые с конца сентября Brent тестировала 61... читать дальше
.24 октября 2019 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду, несмотря на разочаровывающие отчеты Caterpillar и Boeing. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть дешевеет после резкого скачка днем ранее, Brent - ниже $60,9 за баррель. читать дальше
.23 октября 2019 года 18:16
Нефть в ближайшее время снова может оказаться под давлением, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Согласно последним прогнозам МВФ, экономический рост в Азии замедлится больше, чем ожидалось. В своем отчете по региональным экономическим тенденциям, МВФ... читать дальше
.23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
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