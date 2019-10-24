"Ренессанс Капитал" снизил оценку GDR Северстали на 2%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с $18 до $17,6 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Северстали", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $16,42 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,58 за штуку.