.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Капитал" повысил оценку акций Энел Россия на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 октября 2019 года 12:05
"ВТБ Капитал" повысил оценку акций Энел Россия на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 8% - до 1,25 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение прогнозной цены акций "Энел Россия" связано со снижением ESG-риска после продажи Рефтинской ГРЭС. "С момента, когда мы начали включать ESG-риски в оценку справедливой стоимости компании, при расчете WACC у "Энел Россия" мы делали надбавку в размере 2,5%, связанную в основном с наличием у компании угольной генерации. Благодаря продаже Рефтинской ГРЭС мы снижаем размер надбавки за ESG-риск до 1%, в результате чего оценка WACC на 2020 год составляет 13,5%", - говорится в материалах "ВТБ Капитала". Эксперты инвестбанка считают "Энел Россия" наиболее привлекательной компанией в секторе ввиду ESG-параметров (является одной из трех самых экологически чистых генерирующих компаний в России), бизнеса в области ВИЭ в России, на долю которого, как следует из отчета, через пять лет будет приходиться 45% EBITDA компании и дивидендной доходности (прогноз от "ВТБ Капитала"- 12,7% в год). Аналитики полагают, что снижение котировок акций "Энел Россия" в последнее время было обусловлено реакцией инвесторов на решение руководства не распределять средства от продажи Рефтинской ГРЭС в виде специальных дивидендов, а также намерением компании внести изменения в дивидендную политику. "Мы считаем, что предстоящее в декабре представление обновленной стратегии может дать импульс к восстановлению стоимости акций", - пишут они. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены бумаг "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 1,15 рубля, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость акций "Энел Россия" составляет порядка 0,9 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
.
24 октября 2019 года 13:59
В Северном полушарии приближается зимний отопительный сезон, и цены на природный газ демонстрируют сезонный рост, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. При этом, объемы запасов в Европе держатся на... читать дальше
.24 октября 2019 года 13:26
Признаки устойчивого спроса на нефть в США привели к росту цен в среду выше 60 долларов за баррель, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. Опубликованный накануне официальный еженедельный отчет по... читать дальше
.24 октября 2019 года 12:19
В условиях того, что повышенные риски замедления мировой экономики по-прежнему остаются в центре внимания игроков, текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне получили существенную поддержку на фоне публикации... читать дальше
.24 октября 2019 года 11:39
Риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг заседание ЕЦБ будет последним под руководством Марио Драги. С этой точки зрения, сигналы от Драги, вероятно, будут иметь меньшую значимость, чем обычно. На сентябрьском заседании ЕЦБ были... читать дальше
.24 октября 2019 года 10:13
Вопреки ожиданиям, статистика от Минэнерго показала снижение запасов сырой нефти на 1,7 млн барр. на фоне сокращения импорта нефти на 0,4 млн барр., что в том числе спровоцировало вчера резкий отскок в нефти, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Впервые с конца сентября Brent тестировала 61... читать дальше
.24 октября 2019 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду, несмотря на разочаровывающие отчеты Caterpillar и Boeing. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть дешевеет после резкого скачка днем ранее, Brent - ниже $60,9 за баррель. читать дальше
.23 октября 2019 года 18:16
Нефть в ближайшее время снова может оказаться под давлением, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Согласно последним прогнозам МВФ, экономический рост в Азии замедлится больше, чем ожидалось. В своем отчете по региональным экономическим тенденциям, МВФ... читать дальше
.23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.