Риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа Банк"

Риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

В четверг заседание ЕЦБ будет последним под руководством Марио Драги. С этой точки зрения, сигналы от Драги, вероятно, будут иметь меньшую значимость, чем обычно. На сентябрьском заседании ЕЦБ были анонсированы значительные новые меры монетарного стимулирования (снижение депозитной ставки и запуск с 1 ноября 2019 года новой программы покупки активов на 20 млрд евро в месяц).

В результате в четверг, вероятно, будут объявлены детали обозначенных ранее новых мер (в частности, информация о том, какие именно активы будут приобретаться в рамках новой программы). Что касается депозитной ставки, то дальнейшее ее снижение является весьма вероятным сценарием, однако это не является темой этого заседания.

В настоящее время фьючерсы на ставку Eonia не закладывают дальнейшее снижение ставок ЕЦБ в текущем году.

В результате обозначенных событий риски по евро смещены в сторону умеренного ослабления, указывают аналитики "Нордеа Банка".