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23 октября 2019 года 18:16
Рекомендуем покупать акции Citigroup - ГК "ФИНАМ"
Нефть в ближайшее время снова может оказаться под давлением, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Согласно последним прогнозам МВФ, экономический рост в Азии замедлится больше, чем ожидалось. В своем отчете по региональным экономическим тенденциям, МВФ прогнозирует, что рост в Азии может снизиться до 5% в 2019 году и 5,1% в 2020 году, что на 0,4 и 0,3 процентных пункта ниже его апрельских прогнозов. ОПЕК и другие производители нефти, включая Россию, обещают сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки до марта 2020 года. Очередная встреча ОПЕК состоится с 5 по 6 декабря.
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и... читать дальше
.23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с... читать дальше
.23 октября 2019 года 12:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена... читать дальше
.23 октября 2019 года 10:37
Спекуляции вокруг возможного увеличения квот ОПЕК+ на сокращение добычи на ближайшем заседании (декабрь) поддержали во вторник нефть, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Но статданные от API, показавшие рост в запасах сырой нефти на 4,5 млн барр. и в Кушинге на 2... читать дальше
.23 октября 2019 года 09:16
Фондовый рынок США закрылся снижением, трейдеры оценивали отчеты компаний. Японский рынок акций в плюсе после выходного, Гонконг в минусе на сообщениях о готовящейся смене Лэм. Цены на нефть перешли к снижению после скачка накануне, Brent подешевела до $59,4 за баррель. читать дальше
.22 октября 2019 года 18:46
ITI Capital считает снижение котировок акций Северстали в последние два месяца чрезмерным и видит потенциал роста до 1151 руб./акция (+32% к текущему уровню) до конца 2020 г., говорится в обзоре компании. Цена акций Северстали с начала октября опустилась до минимума с 9 апреля 2018 г., когда... читать дальше
.22 октября 2019 года 18:23
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогноз цен на нефть марки Brent в IV квартале 2019 года с $70 до $59 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Таким образом, согласно новым оценкам экспертов, средняя за 2019 год цена нефти составит... читать дальше
.22 октября 2019 года 17:55
Отыграв позитив по Брекзиту, пары евро-доллар и фунт-доллар постепенно разворачиваются вниз - "ВТБ Капитал Форекс"
Тема Брекзита по-прежнему остаётся в фокусе внимания рынков, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. После того, как парламент Великобритании в субботу и понедельник отказался выносить на голосование вариант соглашения с ЕС в редакции... читать дальше
.22 октября 2019 года 16:59
Рынок облигаций оказался между молотом и наковальней, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. С одной стороны, слышится все больше опасений о начале глобальной рецессии, которая приведет к дальнейшему снижению доходности по... читать дальше
.22 октября 2019 года 15:28
По итогам двух недель сезона отчетности финансовые результаты за III квартал текущего года опубликовали около 25% корпораций из индекса S&P 500, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Пока что данные по прибыли примерно на 2% превышают... читать дальше
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