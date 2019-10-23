Рекомендуем покупать акции Citigroup - ГК "ФИНАМ"

Нефть в ближайшее время снова может оказаться под давлением, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Согласно последним прогнозам МВФ, экономический рост в Азии замедлится больше, чем ожидалось.

В своем отчете по региональным экономическим тенденциям, МВФ прогнозирует, что рост в Азии может снизиться до 5% в 2019 году и 5,1% в 2020 году, что на 0,4 и 0,3 процентных пункта ниже его апрельских прогнозов. ОПЕК и другие производители нефти, включая Россию, обещают сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки до марта 2020 года. Очередная встреча ОПЕК состоится с 5 по 6 декабря.