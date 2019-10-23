Рекомендуем фиксировать прибыль по ОФЗ и продавать - Райффайзенбанк

На текущих уровнях доходностей на рынке ОФЗ риск перевешивает потенциал ценового роста (который присутствует лишь в случае снижения ключевой ставки ЦБ до 5-5,5% годовых в следующие 12-18М при средних ценах на нефть более 60 долл./барр. Brent), сообщается в обзоре Райффайзенбанка. В то же время отсутствие у Минфина потребности занимать (бюджет исполняется с большим профицитом) ограничивает ОФЗ от заметных ценовых просадок.

"Любые действия регулятора по итогам заседания в эту пятницу кроме снижения ставки хотя бы на 50 б.п. (с указанием на дальнейшее снижение) будут негативно восприняты рынком. Мы рекомендуем фиксировать прибыль по ОФЗ и продавать CCS, спреды к которым из-за сильного ралли ОФЗ несколько сузились (на 10 б.п. до 74 б.п. по 5-летним инструментам)", - заключает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.