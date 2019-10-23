"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для GDR Северстали и ММК до "продавать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена аналитиками с "держать" до "продавать". Для депозитарных расписок "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Мечела" (MOEX: MTLR), а также акций Evraz рекомендация "продавать" экспертами была подтверждена.

"Из-за существенной слабости мирового рынка стали мы понизили наш прогноз цен на сталь и ЖРС на 2020 год на 14-16% и 8% соответственно. В результате мы ухудшили наши оценки EBITDA на 2020 год для четырех крупнейших российских сталепроизводителей и "Мечела" на 21-35% и снизили их целевые цены на 13-32%", - говорится в отчете.

Кроме того, аналитики не видят перспектив роста рынка стали в своем долгосрочном прогнозе на фоне перехода Китая на лом. "Хотя краткосрочные риски падения ограничены высокими ценами на железную руду и коксующийся уголь, мы отмечаем, что у сектора вряд ли есть долгосрочная история, поскольку начинается революция на рынке стали в виде перехода Китая на лом в ближайшие 5 лет. Доля этого вида производства уже выросла с 5% от общего объема в Китае до 12% в 2017-2018 годах и достигнет 20-30% к 2020-2030 годам, снизив спрос на железную руду и коксующийся уголь и, как следствие, цены на сталь. В результате российские предприятия, работающие на экспорт, могут закрыть часть мощностей", - пишут эксперты "БКС Глобал Маркетс".

Также они отмечают ограниченный позитив от потенциальной торговой сделки США и Китая. "Попытки ралли в акциях стальных компаниях на фоне потенциальной торговой сделки США и Китая, вероятно, будут непродолжительными, поскольку само соглашение, скорее всего, будет включать в себя определенные уступки со стороны КНР, что сделает экспорт менее конкурентным и снизит потребности в стали", - следует из материалов инвестбанка.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 13 (текущая цена - 13,71), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена НЛМК - 15 (текущая цена - 19,89), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ММК - 7 (текущая цена - 7,45), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 3,5 (текущая цена - 3,8), рекомендация - продавать.