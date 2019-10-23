.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Оожидаем, что пара USD/RUB снова проверит на прочность отметку 63,6 - Sberbank CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
23 октября 2019 года 14:35

Оожидаем, что пара USD/RUB снова проверит на прочность отметку 63,6 - Sberbank CIB

Пара USD/RUB в среду отступит до 63,6 и, возможно, ниже на фоне хорошего спроса на рубли со стороны нерезидентов и экспортеров, а также благодаря росту цен на нефть, отмечается в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко.

В среду утром рубль ослаб на 0,2% без очевидных причин. "Поскольку на рынке не наблюдается существенного повышения рискофобии, мы ожидаем, что пара USD/RUB снова проверит на прочность отметку 63,6, - отмечают эксперты инвестбанка. - Экспортеры увеличивают продажи валюты в преддверии налоговых и дивидендных выплат завтра и в пятницу, а нерезиденты, вероятно, будут покупать ОФЗ на аукционах в среду и четверг в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке. Кроме того, наши аналитики по сырьевым рынкам прогнозируют рост цен на нефть выше $60/барр. на фоне благоприятной статистики Управления энергетической информации США (EIA) по запасам углеводородов в хранилищах".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЛУКОЙЛ НК


.
Лента аналитики
23 октября 2019 года 17:03
Цены на золото остаются под давлением - ИК "Велес Капитал"
Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 15:47
Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer
Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 12:45
Рекомендуем покупать акции Citigroup - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 10:37
Нефть пока останется в зоне 58-61 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
Спекуляции вокруг возможного увеличения квот ОПЕК+ на сокращение добычи на ближайшем заседании (декабрь) поддержали во вторник нефть, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Но статданные от API, показавшие рост в запасах сырой нефти на 4,5 млн барр. и в Кушинге на 2...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 09:16
Фондовый рынок США снизился на отчетах компаний, Brent подешевела до $59,4 за баррель
Фондовый рынок США закрылся снижением, трейдеры оценивали отчеты компаний. Японский рынок акций в плюсе после выходного, Гонконг в минусе на сообщениях о готовящейся смене Лэм. Цены на нефть перешли к снижению после скачка накануне, Brent подешевела до $59,4 за баррель.    читать дальше
.
22 октября 2019 года 18:46
ITI Capital считает снижение цен акций Северстали чрезмерным и видит потенциал для роста
ITI Capital считает снижение котировок акций Северстали в последние два месяца чрезмерным и видит потенциал роста до 1151 руб./акция (+32% к текущему уровню) до конца 2020 г., говорится в обзоре компании. Цена акций Северстали с начала октября опустилась до минимума с 9 апреля 2018 г., когда...    читать дальше
.
22 октября 2019 года 18:23
Газпромбанк снизил прогноз цен на Brent в IV квартале на 16% - до $59 за баррель
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогноз цен на нефть марки Brent в IV квартале 2019 года с $70 до $59 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Таким образом, согласно новым оценкам экспертов, средняя за 2019 год цена нефти составит...    читать дальше
.
22 октября 2019 года 17:55
Отыграв позитив по Брекзиту, пары евро-доллар и фунт-доллар постепенно разворачиваются вниз - "ВТБ Капитал Форекс"
Тема Брекзита по-прежнему остаётся в фокусе внимания рынков, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. После того, как парламент Великобритании в субботу и понедельник отказался выносить на голосование вариант соглашения с ЕС в редакции...    читать дальше
.
22 октября 2019 года 16:59
Кредитный риск и облигации с рейтингом Baa/Ba сохраняют свою привлекательность - Julius Baer
Рынок облигаций оказался между молотом и наковальней, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. С одной стороны, слышится все больше опасений о начале глобальной рецессии, которая приведет к дальнейшему снижению доходности по...    читать дальше
.
22 октября 2019 года 15:28
Опубликованная в США отчетность за III квартал опережает ожидания - Julius Baer
По итогам двух недель сезона отчетности финансовые результаты за III квартал текущего года опубликовали около 25% корпораций из индекса S&P 500, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Пока что данные по прибыли примерно на 2% превышают...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.