Нехватка времени на принятие законодательства по Brexit делает отсрочку более вероятной - Julius Baer

Заседание парламента Великобритании во вторник выдалось напряженным, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Парламентарии обсуждали предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном пакет законопроектов о выходе страны из ЕС, посвященный имплементации соглашения с Брюсселем. Этот пакет документов требует ратификации до того, как будет одобрено соглашение. Его первая часть была одобрена 329 голосами против 299, что можно считать успехом. Однако после этого предполагаемый график реализации законопроектов был отвергнут 308 голосами против 322.

Джонсон планировал добиться одобрения законопроекта до четверга, чтобы успеть до установленной на 31 октября даты Brexit, указывает Дэвид Мейер. Однако, оппозиция посчитала, что предложенные временные рамки недостаточны для того, чтобы как следует изучить законопроект. С половинчатой победой в кармане, но без шанса подписать соглашение о выходе из ЕС до конца месяца, Джонсон объявил, что остановит рассмотрение законопроекта и первым делом обсудит ситуацию с Брюсселем. Несмотря на то, что премьер не хотел бы допустить дальнейшую отсрочку, этот небольшой успех может сделать ее более приемлемой, а также дать парламенту время обсудить законопроект.

"Несмотря на то, что первые шаги к упорядоченному выходу Великобритании из ЕС были сделаны, еще предстоит много работы, - поалгает эксперт Julius Baer. - Как только будет одобрен новый график имплементации соглашения, законопроект может подвергнуться предложениям и поправкам со стороны оппозиции, которые могут изменить его суть. Так, решение по Ирландии может быть заменено условием о более глубокой интеграции с ЕС (т.е. таможенным союзом), либо может быть выдвинуто требование провести всеобщий референдум о соглашении. Шансы на заключение сделки по Brexit по-прежнему высоки, однако ограниченное время, оставшееся для его принятия, делает отсрочку более вероятной. Так, перенос сроков обеспечит время для ратификации и соответствует закону о недопустимости "жесткого" Brexit. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" - в долгосрочной, поскольку полагаем, что Brexit возможен только при условии заключения соглашения".