Sberbank CIB повысил рекомендацию для акций" Энел Россия" и "Мосэнерго" до "покупать"

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Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость бумаг "Энел Россия", установленная аналитиками, составляет 1,20 рубля за штуку, бумаг "Мосэнерго" - 2,89 рубля за штуку.

"Последние события в секторе электроэнергетики - новые аукционы по модернизации, ожидающиеся высокие цены конкурентного отбора мощности (КОМ) до 2024 года и позитивная динамика спотовых цен - благоприятны для генерирующих компаний. Мы сохраняем позитивное отношение к отрасли в целом и по-прежнему выделяем в качестве наиболее привлекательных акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA). С фундаментальной точки зрения нам нравятся высокая доходность их свободных денежных потоков и щедрые дивиденды благодаря денежным потокам, даже с учетом капвложений в модернизацию", - говорится в отчете Sberbank CIB. Аналитики считают, что хотя акции "Интер РАО", "ОГК-2" и "ТГК-1" существенно опередили по темпам роста бумаги других генерирующих компаний с февраля, потенциал их роста еще не исчерпан.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Энел Россия - 1,20 (текущая цена - 0,9), рекомендация - покупать ;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,89 (текущая цена - 2,3), рекомендация - покупать.