Не исключаем понижения ориентира по новому бонду МТС - "Уралсиб"

Аналитики "Уралсиба" не исключают понижения ориентира по новому бонду МТС, говорится в комментарии аналитика корпорации Ольги Стериной.

АО «МТС» (ВВ+/-/ВВ+) в среду, с 11:00 до 15:00 мск, проведет букбилдинг по новому выпуску биржевых облигаций серии 001Р-12. Планируется, что объем размещения составит 15 млрд руб. Срок обращения – четыре года, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки купона в размере 7–7,1% годовых, что означает доходность к погашению 7,19–7,29% годовых и спред над кривой рублевых госбумаг около 100–110 б.п.

"На вторичном рынке эмитент представлен довольно широко, при этом некоторые его выпуски достаточно активно торгуются, - отмечает Ольга Стерина. - В качестве бенчмарка можно использовать самые длинные из обращающихся бумаг МТС, серий 001Р-10 и 001Р-06, которые дают доходность порядка 7,3% годовых на срок до погашения чуть более пяти лет. На вторичном рынке облигации компании котируются с премией к кривой рублевых госбумаг около 100 б.п., ориентир нового выпуска по нижней границе предлагает аналогичный спред. Однако, учитывая, как сейчас проходят размещения в корпоративном сегменте, мы не удивимся, если премия нового выпуска к кривой ОФЗ составит менее 100 б.п. Начало торгов новым выпуском на бирже намечено на 31 октября".