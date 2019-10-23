Понижение ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу может оказаться более сильным в сравнении с ожиданиями - Альфа-банк

Две вчерашние новости указывают на то, что понижение ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу может оказаться более сильным в сравнении с ожиданиями, говорится в обзоре Альфа-банка. Во-первых, министр экономического развития Максим Орешкин указал на то, что инфляция замедлилась до 3,8% г/г на середину октября на фоне слабого спроса и замедления розничного кредитования; во-вторых, аналитики Сбербанка вчера сообщили о том, что они ожидают понижения ставки на 100 б. п. до конца этого года.

"Поскольку Сбербанк был первым, кто прогнозировал повышение ставки в 2П18, мы не исключаем, что мнение Сбербанка является количественной версией недавнего обещания ЦБ понизить ставку более агрессивно, - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. - Все это говорит в пользу повышения вероятности понижения ставки на 50 б. п. на заседании 25 октября".

По мнению эксперта инвестбанка, сегодняшняя публикация цифр по месячной инфляции, которая сохраняется на нулевом уровне с начала октября, подтвердит или опровергнет это мнение: если инфляция сохранится на нулевом уровне, базовым сценарием на заседании в эту пятницу будет понижение ставки на 50 б. п.

"Тем не менее, мы по-прежнему предпочитаем более взвешенный подход к понижению ставки в дальнейшем, - указывает Наталья Орлова. - Во-первых, Минфин вчера объявил о запланированной на 2020 г. индексации зарплат госсектора на 5,4% г/г, что указывает на то, что бюджетная политика по-прежнему является главным инфляционным риском. Во-вторых, более быстрое понижение ставки нейтрализует эффект макропруденциальных мер на рынке розничного кредитования, рост которого опередил наш прогноз в августесентябре и несмотря на то, что замедлился до 20,7% г/г в сентябре, все еще продолжает демонстрировать слишком быстрые темпы роста. Наконец, рост ВВП составил 1,9% г/г в 3К19, по данным Минэкономразвития; эта цифра явно указывает на наличие инфляционных рисков".

В целом, уровень ключевой ставки в 6,5% в конце этого года экспертам Альфа-банка кажется предпочтительным сценарием; негативный же сценарий предусматривает еще одно понижение ставки на 25 б. п. на последнем заседании по ставке в этом году, которое состоится 13 декабря.