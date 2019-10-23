Рекомендуем покупать акции Citigroup - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Citigroup - одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка $157 млрд, сообщается в пресс-релизе ГК. Бумагам присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - $81,5 при текущей рыночной цене около $70, потенциал роста - 17,3%.

Citigroup - американская холдинговая компания финансового сектора c многолетней историей, ее клиентами являются как физические и юридические лица, так и правительственные организации. Согласно финансовой отчетности за третий квартал 2019 г., чистая прибыль увеличилась с $4,62 млрд годом ранее до $4,91 млрд. При этом прибыль на акцию оказалась на отметке в $2,07 на бумагу по сравнению с $1,73 годом ранее. Без учёта разовых статей скорректированная прибыль составила $1,97 на акцию при усреднённом прогнозе рынка на уровне $1,95 на одну бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде повысилась на 1% г/г, с $18,4 млрд до $18,6 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $18,5 млрд.

При этом выручка подразделения институциональных клиентов повысилась на 3% г/г, до $9,51 млрд, выручка направления обслуживания физических лиц почти не изменилась и составила $8,66 млрд, а показатель направления прочих операций сократился на 18% г/г, до $402 млн, выручка бизнеса по предоставлению услуг в сфере операций с инструментами с фиксированным доходом показала нулевую динамику и составила $3,2 млрд, а показатель направления услуг в области торговли акциями снизился на 4% г/г до $760 млн. Таким образом, в целом прибыль и выручка показали рост и превзошли ожидания рынка, при этом выручка по трём ключевым направлениям продемонстрировала смешанную динамику. В качестве положительных моментов также можно отметить, что в отчётном периоде Citigroup вернул акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций порядка $6,3 млрд.

Сравнение основных мультипликаторов Citigroup с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по банковскому сектору и по финансовому сектору в целом, позволяет заключить, что компания заметно недооценена по основным показателям, особенно, по мультипликатору Price to sales (потенциал роста составляет более 92%).

"С учетом совокупности вышеизложенных факторов, мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам Citigroup и оставляем целевую цену на отметке $81,5, что эквивалентно 17,3-процентному потенциалу роста от текущих уровней", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Калмыкова.