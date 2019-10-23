Sberbank CIB повысил рекомендацию для акций" Энел Россия" и "Мосэнерго" до "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость бумаг "Энел Россия", установленная аналитиками, составляет 1,20 рубля за штуку, бумаг "Мосэнерго" - 2,89 рубля за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Энел Россия - 1,20 (текущая цена - 0,9), рекомендация - покупать ;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,89 (текущая цена - 2,3), рекомендация - покупать.