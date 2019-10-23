Для снижения ключевой ставки до 6% в этом году нет оснований - Промсвязьбанк

Во вторник рынок ОФЗ торговался в боковом диапазоне, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Вся кривая доходности ОФЗ уже лежит ниже ключевой ставки ЦБ РФ, предполагая существенное смягчение денежно кредитной политики.

"После комментария Э. Набиуллиной на прошлой неделе о готовности Банка России более решительно снижать ставку на рынке появляются ожидания снижения ключевой ставки до 6,0% уже в этом году и 5,5% в следующем. Данный сценарий пока не заложен в цены ОФЗ. Мы ждем, что Банк России будет более консервативен, и пока для снижения ключевой ставки до 6% в этом году нет оснований", - отмечает эксперт банка.