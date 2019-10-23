Нефть пока останется в зоне 58-61 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

Спекуляции вокруг возможного увеличения квот ОПЕК+ на сокращение добычи на ближайшем заседании (декабрь) поддержали во вторник нефть, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Но статданные от API, показавшие рост в запасах сырой нефти на 4,5 млн барр. и в Кушинге на 2 млн барр., остудили оптимизм инвесторов.

"Сценарий с увеличением квот позволит улучшить фундаментальную картину на рынке нефти, однако замедление темпов мировой экономики и спроса на сырье на фоне торговой войны неизбежно. Сегодня в фокусе статданные от Минэнерго США, ждем схожих цифр с API. Нефть пока останется в зоне 58-61 долл./барр.", - прогнозирует эксперт банка.