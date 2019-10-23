ЦБ РФ пересмотрит свой инфляционный прогноз до 3,0-3,5%, приблизив его к рыночным ожиданиям - Sberbank CIB

Центробанк пересмотрит свой инфляционный прогноз, приблизив его к рыночным ожиданиям, то есть до 3,0-3,5%, сообщается в комментарии стратега Sberbank CIB Николая Минко. С поправкой на повышение НДС в начале текущего года это означает, что в первом квартале 2020 года темпы годовой инфляции могут опуститься до 3,0% или ниже. Не исключено, что ЦБ ожидает еще более значительной дезинфляции.

"ЦБ, похоже, существенно изменил свои оценки инфляции и инфляционных трендов, а также существенно пересмотрел траекторию ставки на ближайшее будущее, - отмечает Николай Минко. - Если в сентябре Алексей Заботин, возглавляющий департамент денежно-кредитной политики, говорил, что регулятор понизил ставку "довольно агрессивно" и что сейчас нет причин смягчать ДКП, т. к. ослабление глобальной экономики может потребовать дополнительных действий со стороны Центробанка".

Это, по мнению эксперта Sberbank CIB, радикально отличается от комментариев председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, где она сообщила, что темпы инфляции уже опустились ниже целевого уровня ЦБ (3,8%) и появляется все больше данных, свидетельствующих о тенденции к ее замедлению, причем не только под влиянием временных факторов, но и в связи с общим ухудшением динамики спроса в российской экономике. "Мы видим, что наша ключевая ставка не просто может быть снижена, но мы можем действовать более решительно", - сказала председатель ЦБ.

"Именно эти слова стали для нас основанием пересмотреть свои ожидания и прогнозировать, что в пятницу ключевая ставка будет снижена на 50 б. п., - указывает Николай Минко. - Мы также полагаем, что Центробанк пересмотрит свой инфляционный прогноз, приблизив его к рыночным ожиданиям, то есть до 3,0-3,5%. С поправкой на повышение НДС в начале текущего года это означает, что в первом квартале 2020 года темпы годовой инфляции могут опуститься до 3,0% или ниже. Не исключено, что ЦБ ожидает еще более значительной дезинфляции. Следовательно, "подушку безопасности" в виде высокой ключевой ставки в реальном выражении (она позволяет предотвратить резкое ускорение инфляции в случае реализации инфляционных рисков) на данный момент можно считать избыточной - на уровне 4%, учитывая снижение ставки до 6,5% и инфляцию около 2,5% в 1К20".

По итогам пятничного заседания совета директоров ЦБ не будет пресс-конференции (обычно регулятор предпочитает избегать резких движений в таких случаях), однако кредитор последней инстанции регулятор, судя по всему, готов к снижению ключевой ставки на 50 б. п. и, по мнению экспертов Sberbank CIB, к снижению инфляционного прогноза до 3,0-3,5%. Столь резкий пересмотр официального прогноза вполне оправдывает еще одно снижение ставки на 50 б. п. - в декабре, когда Банк России сможет более полно объяснить логику своих действий и ориентировать рынок относительно своей политики в дальнейшем.