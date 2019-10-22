Газпромбанк снизил прогноз цен на Brent в IV квартале на 16% - до $59 за баррель

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогноз цен на нефть марки Brent в IV квартале 2019 года с $70 до $59 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой.

Таким образом, согласно новым оценкам экспертов, средняя за 2019 год цена нефти составит около $63 за баррель.

В обзоре также говорится, что на 2020 год аналитики Газпромбанка прогнозируют среднюю цену Brent на уровне $60 за баррель с риском дальнейшего снижения.

"Даже сокращение добычи нефти ОПЕК почти на 2,0 млн баррелей в сутки по итогам девяти месяцев текущего года не помогло средней цене на нефть выйти на уровень выше $70 за баррель в этом году. Это свидетельствует о том, что ухудшающиеся перспективы мирового спроса на нефть перевешивают даже значительное сокращение со стороны предложения", - пишут аналитики.

При этом они отмечают, что в 2020 году ситуация может ухудшиться.

"В 2020 году баланс на мировом рынке нефти может нарушиться, так как ожидается ослабление спроса и ощутимый рост предложения (мы ожидаем, что в следующем году три ключевых игрока мирового рынка нефти - ОПЕК, Россия и США - в совокупности покажут чистый рост добычи нефти порядка 910 тыс. барр./сут.). На наш взгляд, это предполагает, что давление на цены на нефть сохранится. Кроме того, возможное восстановление добычи нефти в Иране и Венесуэле несет риски дальнейшего снижения цен на нефть", - считают эксперты Газпромбанка.