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22 октября 2019 года 17:55
Отыграв позитив по Брекзиту, пары евро-доллар и фунт-доллар постепенно разворачиваются вниз - "ВТБ Капитал Форекс"
Тема Брекзита по-прежнему остаётся в фокусе внимания рынков, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. После того, как парламент Великобритании в субботу и понедельник отказался выносить на голосование вариант соглашения с ЕС в редакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, во вторник Палата Общин все-таки проголосует о том, согласна ли она с общими принципами предложенного соглашения. Сразу после этого парламент будет голосовать, согласен ли он с жестким лимитом времени, предполагающим быстрое внесение всех поправок и осуществление Брекзита до 31 октября. "Если парламент согласится на это, то в среду он будет рассматривать поправки к соглашению с ЕС, - отмечает Алексей Михеев. - Две самые важные из них считаются неприемлемыми для Бориса Джонсона: предложение лейбористов о том, чтобы сохранить Великобританию в одном таможенном союзе с ЕС и предложение поставить сделку о Брекзите на референдум. Если пройдет любая из этих поправок, Джонсон, вероятно, форсирует досрочные выборы. Довольно мало шансов на то, что в четверг будет рассмотрен окончательный вариант соглашения. Эксперт "ВТБ Капитал Форекс" считает, что весь возможный позитив по Брекзиту, возникший в этом месяце благодаря продемонстрированной премьером Великобритании способности договориться с ЕС, уже заложен в цену, и сейчас правильнее фиксировать прибыль. Одним из стимулов роста доллара, по мнению эксперта, на этой неделе также может быть то, что Казначейство США в этот раз проводит обычную (проходящую, как правило, раз в две недели) серию размещений нот. С рынка на неделе уйдет долларовой ликвидности на 58,6 млрд. "Ключевой статистикой недели будут данные по первым оценкам индексов деловых настроений PMI по Европе, которые выйдут в четверг. Также в четверг пройдет заседание ЕЦБ, по нему не ожидаются новости, способные оказать существенное влияние на рынок. До четверга ожидаем, что пара евро-доллар будет отыгрывать рост и двигаться вниз. Далее все будет зависеть от того, покажут ли данные, что ухудшение в экономике Еврозоны продолжается", - указывает Алексей Михеев.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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