"БКС Глобал Маркетс" считает справедливой доходность нового выпуска бондов Гидромашсервиса в диапазоне 8,50-8,60%, что соответствует купону 8,33-8,42%, отмечается в обзоре инвестбанка.

Гидромашсервис (ГМС) 24 октября будет собирать заявки на 10-летние облигации Гидромашсервис-2бо объемом RUB3 млрд и офертой через 3 года. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 8.25-8.50%, что соответствует доходности к оферте 8,42-8,68%.

"Находящийся в обращении Гидромашсервис-1бо не подходит в качестве бенчмарка из-за короткой дюрации. На наш взгляд, справедливая доходность нового Гидромашсервис-2бо должна быть на уровне кривой бумаг рейтинговой категории «В+» – в диапазоне 8,50-8,60% , что соответствует купону 8,33-8,42%", - указывают эксперты "БКС Глобал Маркетс".