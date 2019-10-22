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22 октября 2019 года 16:23
Sberbank CIB ожидает снижения ключевой ставки на 50 б.п. по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу
(обновленная версия) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 6,5%, по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу, 25 октября, сообщили журналистам главный экономист инвестбанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. Кроме того, эксперты считают возможным еще одно понижение ставки на 50 б.п., до 6%, после чего ставка может оставаться неизменной минимум полгода. Если же в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, ЦБ, по мнению Струченевского, может продолжить снижать ставку на 25 б.п. в сентябре и декабре следующего года, до 5,50%. "Рынки пока не закладывают подобный сценарий в цены. Мы полагаем, что сейчас рынок ОФЗ закладывает в цены снижение ставки до 6,0-6,25% на горизонте до конца 2020 года, то есть наши ожидания несколько более смелые, чем у рынка", - отметили эксперты в комментарии. Как сообщили аналитики, в настоящий момент в рекомендациях от экспертов инвестбанка стоят среднесрочные ОФЗ: снижение ставки ЦБ и спрос банков в конце этого года, скорее всего, поддержат снижение среднесрочных доходностей даже в случае распродаж на рынках (не слишком сильных, правда). "Для инвесторов, которые покупают бумагу на срок несколько месяцев, возможно, стоит рассмотреть покупку старых флоатеров - у этих бумаг фиксированный на полгода высокой купон", - добавили они.
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