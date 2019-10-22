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22 октября 2019 года 15:52
Активное снижение ключевой ставки может ослабить рубль в конце года - БКС
"В завершении недели ожидаем от Банка России снижения ключевой ставки, - говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. - Мы склонны полагать, что в пятницу регулятор пойдет на снижение в 50 б.п. Вероятность реализации шага снижения в 25 б.п. оценивается нами в 40%, а вероятность снижения на 50 б.п. - в 60%". Также эксперт отмечает, что сейчас долговой рынок "заложен" на активные действия регулятора по снижению ставки в перспективе до конца года. Именно фактор данных ожиданий является драйвером роста долгового рынка. В свою очередь, рост долгового рынка является базисом для текущего сохранения рубля вблизи 63,7. Тем не менее, "долговая" поддержка рубля рассматривается нами как временный фактор, повышенная мягкость ЦБ РФ может сыграть в пользу ослабления российской валюты в завершении этого года. "С учетом наших ожиданий на эту пятницу по возможному снижению ставки до 6,5% мы полагаем, что на декабрьском заседании регулятор также может пойти на еще одно снижение в 25 б.п. до уровня 6,25%, - прогнозирует Антон Покатович. - Сейчас долговой рынок во многом уже отыграл снижение ключевой ставки в 50 б.п. до конца года, однако в перспективе ближайшего месяца участники рынка могут начать "перекладываться" на снижение в 75 б.п. (до конца 2019 года). В этом случае долговой рынок продолжит свой ценовой рост. Влияние данного возможного роста на курс рубля в перспективе первой половины ноября может иметь характер, аналогичный текущему влиянию - другими словами, также поддержать курс российской валюты". Однако, если рынок будет рассматривать уровень ключевой ставки в 6,25% на конец 2019 года как базовый сценарий, то привлекательность рублевой долговой доходности также будет понижена, как будет понижен и потенциал операций рублевого кэрри, полагает эксперт "БКС Премьер". "С учетом данного фактора, а также сезонности конца года во второй половине ноября - в декабре рубль может вернуться в диапазон 65-67,5. Заметим, что сейчас вектор понижения ключевой ставки ЦБ РФ не воспринимается нами как чрезмерно агрессивный. В этой связи риски возвращения масштабных оттоков капитала из российских бумаг оцениваются нами как умеренные. В отношении текущих реалий ожидаем, что рублевая валюта на фоне продолжения роста долгового рынка, а также налоговой поддержки сохранит в ближайшие дни свои позиции в диапазоне 63,6-64,5", - заключает Антон Покатович.
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